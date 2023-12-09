تفاصيل إطلاق مسابقة ليلة الإسراء والمعراج في كفر الشيخ

أطلق مسجدا المرسي وعبد الرحمن البيلي التابعين لإدارة أوقاف بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسابقة ثقافية يتم تكريم الفائزين فيها في ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب المقبل لعام 1445 هجرية، في إطار البرنامج التثقيفي للطفل، تحت إشراف الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

المسابقة للعام الثاني علي التوالي

وقال الدكتور مصطفى أبو العمايم، كبير الأئمة بإدارة أوقاف بيلا وعضو برنامج قادة فكر بوزارة الأوقاف، أنّ المسابقة يتم إطلاقها للعام الثاني على التوالي بعد إطلاقها لأول مرة خلال عام 2022 الماضي، بالتنسيق بين مسجد المرسي ومسجد عبد الرحمن البيلي التابعين لإدارة أوقاف بيلا.

وأكد «أبو العمايم»، لـ«الوطن»، أنّ المسابقة عبارة عن أسئلة دينية تم طباعتها في أوراق وتوزيعها علي الأطفال والشباب الراغبين في المشاركة في المسابقة وهي مكونة من 31 سؤالاً، حيث يجاوب عليها المشتركين ثم يقومون بتسليمها إلي إدارة المسجدين، علماً بأنّه عند تسليم ورق الإجابة سيتم سؤال المتسابق في إحداها، لافتاً أنّ درجة السؤال الشفوي من 10 درجات، وكل سؤال من التحريري من 3 درجات، فتكون الدرجة النهائية من 100 درجة.

منح الأوائل جوائز قيمة

وأوضح «أبو العمايم»، أنّه سيتم منح الأوائل جوائز قيمة، ويمنح جميع المشتركين أيضاً جوائز عينية، وذلك في الاحتفال بذكري الإسراء والمعراج بمسجد المرسي ببيلا في ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب المقبل، عقب صلاة المغرب، مشيراً إلى أنّه سيتم أيضاً تكريم المتميزين في حفظ القرآن الكريم علي مدار العام في نفس الليلة.