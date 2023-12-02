عاجل.. قرار مفاجئ من كولر قبل مواجهة يانج أفريكانز

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز التنزاني، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وعلم «الوطن سبورت» أن مران الأهلي الأخير الذي أقيم أمس الجمعة، شهد ملامح تشكيل الأهلي المتوقع إذ استقر كولر على إجراء 4 تغييرات في تشكيل الأهلي الأساسي أمام يانج أفريكانز.

ويأتي أول التغييرات في تشكيل الأهلي عن المباراة الأخيرة أمام سموحة، بعودة محمد هاني على حساب أكرم توفيق الذي تم استبعاده من القائمة نهائيًا لأسباب فنية، كما يشارك ياسر إبراهيم بدلا من محمد عبدالمنعم بسبب تعرض الأخير للإصابة في القدم خلال المران أمس.

ويعود أليو ديانج للظهور في التشكيل الأساسي على حساب محمد مجدي أفشة، وأخيرًا يعود محمود عبدالمنعم كهربا لقيادة الخط الهجومي بدلا من صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز، كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: كريم فؤاد، حسين الشحات، كهربا.

وتنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم السبت.