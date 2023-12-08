مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: العالم يرفض تهجير الفلسطينيين لمصر 

قال السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية فى الأمم المتحدة، أن المجتمع الدولي رافض تمامًا فكرة تهجير الفلسطينيين الى مصر، حتى الولايات المتحدة التي تعارض مشروع القرار أعربت بصراحة عن رفضها القاطع لأى تهجير للفلسطينيين سواء كان داخل غزة أو اى خارج غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة «ON»، قائلًا: «المندوب الأمريكي اللي قال إحنا ضد القرار، قال في نفس الوقت، إحنا بنؤكد إننا ضد تهجير أي فلسطيني داخل أو خارج الأراضي الفلسطينية».

وتابع: «فيه نوع من ازدواجية المعايير، ونوع من عدم المصداقية في الربط بين ما يقال وما ينفذ، ولكن الجانب الأمريكي يأخذ في الحسبان التحذيرات والإشارات الحمراء اللى تصدرها مصر، والتي تقول أن ذلك ممكن أن ينسف العلاقات بيننا وبين إسرائيل، وينسف العلاقات بيننا وبين أمريكا».

وأكمل: «الولايات المتحدة تحسب خطواتها فى هذا الموضوع، واعتقد أنهم فى موضوع التهجير واخدين موقف ضد عملية التهجير، واتمنى أن يكون هذا الموقف صادق».