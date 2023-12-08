وكيل تضامن كفر الشيخ توجّه بتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وجّهت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، الرائدات الاجتماعيات للقيام بدورهن في الوعي الانتخابي، وتوعية المواطنين في القرى بأهمية ممارسة الحقوق السياسية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تنفيذاً لتعليمات الدكتورة نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

«جلالة»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية يُعد واجباً وطنياً

وشدّدت «جلالة»، على ضرورة النزول في المراكز والقرى والنجوع لتوعية المواطنين في الريف بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتبصيرهم بأهمية دوره في الانتخابات، وفي اختيار من يُمثلهم، وأنّ صوتهم أمانة، وأنّ صوتهم ليس تحصيل حاصل بل له تأثير قوي، ويُعد واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً أصيلاً بالدرجة الأولى تأكيداً على الالتزام بالنهج الديمقراطي، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

جدير بالذكر أنّ محافظة كفر الشيخ تضم 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، و508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، لاستقبال مليوني و339 ألفاً و800 ناخب.

موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

ومن المقرر أنّ تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 بدءًا من يوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر لـ3 أيام، على أنّ تستمر الانتخابات الرئاسية خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر الجاري.