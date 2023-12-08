«عايز يحتل الأراضي الإسرائيلية».. ماذا قال ضابط الشاباك عن يحيى السنوار؟

توعدت دولة الاحتلال الإسرائيلية بالقضاء على يحيى السنوار أحد قادة الفصائل الفلسطينية، ودعوة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أهالي غزة لقتله، مؤكدين أن هذا من شأنه أن يقصر الحرب، إلا أنه لا تزال تنتشر الأخبار حول الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجنود الإسرائيليين عندما يتعلق الأمر بالقتال على أرض الواقع أمام جنود «السنوار».

شخصية يحيى السنوار هادئة

وأجرت وكالة رويترز الأمريكية حوار مع مايكل كوبي الضابط السابق بجهاز الشاباك الأمني الإسرائيلي، الذي قام بالتحقيق مع يحيى السنوار لمدة 180 ساعة، على مدار شهور طويلة، الذي قال خلال اللقاء إنه يعرفه أفضل من والدته، فهو يعرفه من رائحته، وطعامه المفضل، وتحدث خلال لقاء استمر لمدة ساعة عن شخصية السنوار.

وقال «كوبي» إن يحيى السنوار كان قاسي الشخصية، مضيفا خلال الحوار، أن السنوار من الشخصيات الباردة والهادئة للغاية، لكنها قاسية في التعامل، وهو يفضل كافة أنواع الذخائر ولكنه يفضل استخدام الأسلحة البدائية وبالأخص «الساطور»، ويعتقد أن هذه الطريقة تم تنفيذها خلال عملية «طوفان الأقصى» إذا يعتقد أن بعض الإسرائيليين قتلوا بهذه الطريقة.

يحلم باحتلال الأراضي الإسرائيلي

وأضاف "كوبي" خلال الحوار: أن يحيى السنوار لديه رغبة عميقة وحقيقية داخله لإيذاء إسرائيل وكل من يعيش بداخلها، عندما كان داخل السجن أو حتى بعد خروجه من غزة.

وأكد أن حلم يحيى السنوار خلال حياته بأكملها هو احتلال الأراضي الإسرائيلية، وهو كان يتمني النجاح الدائم لحركة حماس.

وكان يحيى السنوار قد قبض عليه عام 1988 بادعاء أنه قتل جنديين إسرائيليين، وأمضى نحو عقدين من حياته داخل سجون الاحتلال، وهو من مؤسسي قوة الأمن الداخلي لأحد الفصائل الفلسطينية، المسؤولة عن كشف الجواسيس والعملاء لإسرائيل.