حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالإسكندرية

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مديرية الزراعة بالإسكندرية تواصل شن حملاتها تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإزالتها في المهد.

إزالة فورية لحالة تعدى

وأضاف «الششتاوي»، أنه بناءاً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، تم شن حملة إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية، جمعية السعادة بزمام إدارة خورشيد الزراعية التابع لحي وسط بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في وجود مهندسي حماية الأراضي والإصلاح الزراعي وبمصاحبة قوات الآمن ومشاركة جهاز تحسين الأراضي بالمعدات.

تكثيف الحملات

وأشار وكيل زراعة الإسكندرية، إلى أنه تم التنبيه على ضرورة تكثيف المرور اليومي على الأراضي الزراعية بمختلف مناطق وأحياء الإسكندرية، وسرعة تنفيذ الإزالة لأي مخالفة أو تعدٍ، وعودة الأرض لحالتها الزراعية الطبيعية وإزالة الأنقاض، وإلزام المخالف بإعادة الأرض إلى الزراعة، ولن يتم السماح أو التهاون بالتعدٍ على الرقعة الزراعية.