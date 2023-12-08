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بعد وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي.. آية سماحة توجه رسالة لـ«المعزين»

كتب:

ياسمين محمود
11:09 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقي

وجهت الفنانة آية سماحة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الشكر لكل من قدم واجب العزاء في حماتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

ونشرت آية سماحة صورة للمنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي وسط أفراد أسرتها معلقة: «شكرا لكل من واسانا بالسؤال وبالدعاء والعزاء للغالية وأمي الثانية ناهد فريد شوقي، اللهم تقبل منكم جميعا ويجعل دعاءكم لها رحمة وغفرانا ورفعة في درجاتها.. اللهم آمين، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي

وأعلنت الفنانة آية سماحة منذ أيام عبر حسابها على «فيس بوك» وفاة حماتها المنتجة ناهد فريد شوقي عن عمر ناهز 73 عامًا قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد».

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