لبلبة وروجينا تقدمان واجب العزاء في ناهد فريد شوقي

حرصت الفنانة لبلبة على تقديم واجب العزاء في المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي والتي وافتها المنية منذ يومين بعد تعرضها لوعكة صحية ودخلت على إثرها العناية المركزة حتى فارقت الحياة.

كما حرصت الفنانة روچينا على مواساة الفنانة ناهد السباعي، في وفاة والدتها والتي رحلت عن عالمنا عن عمر 71، دون وداع ابنتها في اللحظات الأخيرة.

ويتواجد حاليا بمسجد الشرطة الفنانة ناهد السباعي لتلقي عزاء والدتها مع الفنانة رانيا فريد شوقى، وبحضور نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وأعضاء النقابة من بينهم الفنان عزوز عادل، وإيهاب فهمي، إلى جانب عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد حلمي، وصابرين، ونرمين الفقي، وخالد زكي، وماجدة زكي، وإيمان العاصي.

كما تواجد كل من الفنانة بشرى، وفيفي عبده، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، وداليا البحيري، والإعلامية لميس الحديدي، وآخرين.