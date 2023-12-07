وصول أحمد رزق وجمال العدل ومنة شلبي لعزاء ناهد فريد شوقي

حرص الفنان أحمد رزق، والمنتج جمال العدل، على تقديم واجب العزاء في وفاة ناهد فريد شوقي، بقاعة الوهاب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وصلت منذ قليل الفنانة مها أحمد مع زوجها الفنان مجدي كامل، والفنانة منة شلبي لتقديم واجب العزاء في المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى، والتي لفظت أنفسها الأخيرة أول أمس عن عمر 71 عاما.

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقي، عن عالمنا بعدما ساهمت في دخول عدد كبير من الفنانين لمجال التمثيل وإعطائهم الفرصة لإبراز موهبتهم الفنية من بينهم الفنانة منى زكي من خلال فيلم «من نظرة عين»، كما شاركت في إنتاج فيلم «هيستيريا»، مع الفنان أحمد زكي.

وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء من بينهم بشرى، روجينا، فيفى عبده، دينا، صبري فواز، صابرين، ماجدة زكي، وآخرين.