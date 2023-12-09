تجهيز اللجان ومقاعد لذوي الهمم.. الاستعدادات النهائية للانتخابات بالمحافظات

انتهت مختلف المحافظات من الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي تجرى أيام الأحد 10 و11 و12 ديسمبر، والتي تفتح فيها اللجان أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

الاستعدادات النهائية بالمحافظات للانتخابات الرئاسية

وأوضحت مختلف المحافظات أنه جرى عمل الاستعدادات النهائية من أجل الانتخابات الرئاسية والتي جاءت كالآتي:

- تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية

- مراجعة إنارة الشوارع وصيانة اللمبات بالأعمدة

- رفع الاشغالات القريبة من اللجان وحول المدارس

- حسن استقبال الناخبين وتوفير كرسي متحرك للمواطنين كبار السن الغير قادرين والمعاقين وذوي الهمم

- توفير مولد كهرباء بالمدرسة والتأكد من جاهزيته

- عمل لوحات إرشادية إلى مكان اللجان

- فراشة تندات انتظار للمواطنين بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، والتأكيد على جاهزية منظومة الحريق والكاميرات.

- توفير خط تليفون أرضى بكافة اللجان الفرعية الرئيسية

- تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والتواصل مع اللجان الفرعية بالمدارس والمعاهد وسرعة حل أي مشاكل في حينها

- حضور النوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات ، وتوفير الأدوية بغرفة الزائرة الصحية لكل مدرسة والمستلزمات الطبية

- خطة الطوارئ استعدادا للانتخابات بالأماكن الهامة والحيوية

- توفير سيارات طوارئ للصيانة الفورية حال وقوع أزمة

- تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية وصيانة الأعطال

- توفير الخبز للعاملين باللجان وقوات التأمين، والتأكد من تجهيز جميع المقرات الانتخابية بمراكز الشباب.