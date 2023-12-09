«ميناء القاهرة الجوي» تواصل جهودها للانتهاء من تنفيذ مقار اللجان الانتخابية

واصلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، استعداداتها للانتخابات الرئاسية بتدشين مقار لجنتين، وتوفير أتوبييسات مجانية لنقل الناخبين لمقار اللجان أمام صالة رقم 3 بجوار مبنى الركاب رقم 1، والثانية بموقف سيارات الصالة الموسمية للحج والعمرة بجوار مبنى الركاب رقم 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم، خلال فترة تواجدهم بمطار القاهرة الدولي.

وأعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، استعداداتها للانتخابات الرئاسية، بتدشين لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين ورواد مطار القاهرة الدولي، وتوفير أتوبيسات لنقل الركاب والعاملين مجانا لمن يرغب في المشاركة، وناشدت قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، العاملين لديها على ضرورة المشاركة الإيجابية، مؤكدة أن غرفة عمليات الطوارئ لديها ستتابع سير العملية الانتخابية، وتذليل أي عقبات خلال أيام التصويت.