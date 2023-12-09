عمرو سلامة يحتفل بتصدر فيلم «شماريخ» التريند

احتفل المخرج عمرو سلامة عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر فيلمه الجديد «شماريخ» بطولة آسر ياسين تريند موقع التدوينات القصيرة x.

وانهالت على عمرو سلامة تعليقات الجمهور بإشاداتهم بأعماله الفنية الناجحة والتي تحقق أعلى المشاهدات والإيرادات.

أبطال فيلم شماريخ

يضم فيلم شماريخ عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.

وكان عمرو سلامة روّج لفيلم «شماريخ» منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بنشر الإعلان الرسمي للفيلم معلقا: «فيلم شماريخ بجميع دور العرض يوم 7 ديسمبر في مصر وجميع الدول العربية».