نجوم الفن يواسون أحمد حلمي في وفاة شقيقة: ربنا يصبرك

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة الفنان أحمد حلمي بعد وفاة شقيقه الأكبر إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

مواساة نجوم الفن لأحمد حلمي

واعلن الفنان أحمد حلمي صباح أمس وفاة شقيقة الأكبر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر نسألكم الدعاء».

وانهالت تعليقات الوسط الفني على منشور أحمد حلمي لشقيقة بالرحمة وله بالصبر والسلوان، وجاءت التعليقات كالتالي:

علقت ياسمين عبدالعزيز: «البقاء لله ربنا يرحمة يارب»، وقال أحمد السعدني: «ربنا يرحمه ويصبركم ياحبيبي»، وعلق محمد دياب قائلا: «البقاء والدوام لله ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناتة ويصبركم»، وقالت فيفي عبده: «البقاء لله ربنا يرحمه برحمته في الجنة ونعيمها يا رب»، وقالت لطيفة: «البقاء والدوام لله وحده ألف رحمة ونور على روحه»، وقالت عبير صبري: «ربنا يرحمه ويغفرله ويثبته عند السؤال ويدخله الجنة ويصبرك ويقويك».