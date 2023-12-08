يسرا تنعى وفاة شقيق أحمد حلمي

حرصت الفنانة يسرا على نعي شقيق الفنان أحمد حلمي، بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم نتيجة أزمة قلبية تعرض لها.

يسرا تنعى شقيق أحمد حلمي

وكتبت يسرا، عبر خاصية «الاستوري» علي موقع الصور والفيديوهات«إنستجرام»: «خالص عزائي للصديق العزيز أحمد حلمي في وفاة أخيه الأستاذ خالد محمد حلمى تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان».

وفاة شقيق أحمد حلمي

وكان أحمد حلمي، أعلن عن وفاة شقيقه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، يوم الأحد 10 ديسمبر، نسألكم الدعاء».

ويستقبل أحمد حلمي، عزاء شقيقه حاليا، بمدينة بنها، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء، بالاضافة إلى الفنان أحمد صفوت،.