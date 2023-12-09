عاجل.. أصعب أيام النوة.. سقوط أمطار غزيرة على شرق ووسط الإسكندرية (صور)

سقطت أمطار غزيرة على مناطق عدة في الإسكندرية فجر اليوم السبت، وذلك في ليلة ممطرة مصحوبة بأجواء باردة مع أصعب أيام نوة قاسم بحسب ما رصدته هيئة الأرصاد الجوية، وتوقعاتها باستمرارها خلال الساعات المقبلة نظرا لرصد سحب كثيفة على كافة أنحاء الساحل الشمالي.

خريطة أماكن أمطار الإسكندرية اليوم

ورصد رجال الصرف الصحي في الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة على مختلف مناطق الإسكندرية، فجر اليوم في مناطق شرق ووسط المدينة، وهي المناطق الأكثر تعرضا للأمطار خلال ساعات فجر اليوم خلال اصعب أيام نوة قاسم الحالية.

تفاصيل أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه قد تم رصد سقوط امطار غزيرة فجر اليوم في أحياء وسط و شرق.

واضاف نافع لـ«الوطن»، أنه تم نشر 186 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع حالة طقس الإسكندرية اليوم، مؤكداً أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة.

أجواء باردة في الإسكندرية

ولم يقف الأمر على سقوط الأمطار فحسب، بل زاد باستمرار موجة الصقيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة والمتوقع استمرارها حتى آخر الأسبوع.