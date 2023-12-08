رعد وبرق.. تجدد أمطار نوة قاسم على الإسكندرية وانخفاض الحرارة (صور)

تجددت الأمطار الغزيرة على الإسكندرية منذ قليل، بالتحديد في نطاق غرب الإسكندرية إذ صاحبها رعد وبرق وانخفاض كبير في درجات الحرارة ليصبح يوم شديد البرودة وعاصف نتيجة كمية الأمطار التي تصل إلى حد السيول في بعض الأوقات، تزامنا مع أصعب أيام نوة قاسم الحالية.

وتجددت أمطار نوة قاسم بطول كورنيش الإسكندرية من وسط المدينة إلى شرقها، ثم تواصلت في الوقت الراهن على الطريق الصحراوي من العامرية إلى وسط المدينة.

أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن رجال الصرف الصحي رصدوا سقوط أمطار في كافة نطاق الإسكندرية، حيث بدأت شرق المدينة ووصلت إلى وسط وغرب وسط تواجد رجال الشركة في كافة الشوارع.

تحذير من شدة أمطار الإسكندرية فجرا

وأضاف «نافع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقا لغرفة العمليات فإن الوضع الآن يشهد تكاثر للسحب المنخفضة والركامية يصاحبها سقوط أمطار متفرقة والمتوقع أن تزيد كميات الأمطار فجرا.

طوارئ في الإسكندرية بسبب نوة قاسم

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد بالشركة استعدادا لهطول الأمطار وعليه توقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار، وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.