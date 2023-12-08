وفد ألماني من 250 شركة يزور الغردقة لبحث زيادة أعداد السائحين

استقبلت الغردقة اليوم الجمعة، وفد ألماني من ممثلي 250 شركة ألمانية لبحث زيادة أعداد السائحين الأجانب إلى الغردقة، وتفقد الوفد عدد من الفنادق والاطلاع على برامج سياحية مختلفة.

وأشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن وفد من ممثلي كبرى شركات السياحة في ألمانيا يزور فنادق الغردقة؛ لبحث زيادة أعداد السائحين الأجانب، وتستمر فعاليات الزيارة لمدة 3 أيام تشمل زيارة تعريفية لعدد من الفنادق وبرنامج سياحي للتعرف على معالم الغردقة السياحية، بهدف زيادة أعداد السياح الألمان وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

انتعاش السياحة الألمانية في الغردقة

أشار كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السياحة الألمانية تأتي في صدارة الأسواق السياحية الوافدة إلى الغردقة، لافتاً إلى أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى الغردقة خلال شهر نوفمبر الماضي وصل 278 ألفا، وتمثل 40 في المائة.

و كشف «أبو علي»، أن الاستقرار الذي تشهده البلاد بقيادة سياسية حكيمة انعكس بالإيجاب على القطاع السياحي ودفع عجلة التنمية السياحية.