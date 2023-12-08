نقل خدمات «صحة الغردقة» إلى وحدة الميناء بشكل مؤقت

أعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر، في بيان اليوم الجمعة، عن نقل الخدمات الصحية بمكتب صحة الغردقة في مقره الحالي خلف مستشفى الغردقة العام إلى وحدة الميناء الصحية جنوب الغردقة، وذلك بسبب وجود لجنة انتخابات رئاسية في مكتب صحة الغردقة.

نقل مكتب صحة الغردقة

وقال الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم، إنه نظرا لوجود لجنة للانتخابات الرئاسية بمكتب صحة الغردقة خلال الفترة من غد السبت إلى يوم الثلاثاء المقبل، سيتم نقل الخدمات وحدة الميناء الصحية.

خدمات مكتب صحة الغردقة

وأضاف «العربي»، أن الخدمات التي يقدمها مكتب الصحة هي خدمة المواليد والوفيات تطعيم كورونا وتطعيمات المسافرين والحجاج، لافتا إلى أنه تم نقل جلسات التطعيمات الروتينية للأطفال إلى المركز الحضري بحفر الباطن.

الخريطة الانتخابية في لجان البحر الأحمر

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات خريطة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، حيث يبلغ عدد الناخبين 321788 مواطنا، يدلون بأصواتهم في 81 مقرا انتخابيا، تضم 82 لجنة فرعية.