أهالي الغردقة يستعدون لتنظيم مؤتمر جماهيري لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

تستعد مدينة الغردقة للتجهيز لأكبر مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور آلاف المواطنين من محافظة البحر الأحمر، وعدد من عواقل وشيوخ المحافظة، وممثلي الأحزاب، والتيارات السياسية ومختلف طوائف المجتمع.

مؤتمر جماهيري ضخم بالغردقة

وقال جمال الخضري منظم المؤتمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى استعدادت وتجهيزات تجري لعقد أكبر مؤتمر جماهيري بالبحر الأحمر، والذي سوف يعقد مساء اليوم الأربعاء داخل سرادق ضخم بشارع الحجاز بمدينة الغردقة، بحضور آلاف المواطنين بمدن البحر الأحمر.

وأضاف «الخضري» أن المؤتمر الجماهيري من أجل تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، للحفاظ على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستكمال مسيرة التنمية في جميع المجالات.

الانتخابات الرئاسية

و تنطلق الانتخابية الرئاسية بالداخل يوم الأحد المقبل ويستمر التصويت 3 أيام واستعدت أجهزة البحر الأحمر بتجهيز المقار الانتخابية في عدد 82 لجنة و7 لجان عامة تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وتعقد الانتخابات بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.