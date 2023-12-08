تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال ساعات.. أمطار غزيرة ورعدية

كشفت الهيئة العامة للأصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا السبت

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. أمطار غزيرة ورعدية وحالة من عدم الاستقرارا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا وتنشط الرياح على بعض المناطق، لتكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية وتغزر أحيانا بنسبة 60% على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ويستمر سقوط الأمطار الغزيرة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وتكون خفيفة يوم الأربعاء.

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.