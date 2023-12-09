رسالة حزينة من مفوض «أونروا» إلى الأمم المتحدة بشأن غزة: نحن ننهار

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسقوط آلاف المدنيين ونزوح أكثر من مليون و800 ألف فلسطيني إلى جنوب غزة ولجوئهم إلى مباني الأونروا للاحتماء بها، أرسل فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إلى دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة يعبر فيها عن حزنه، وأن قدرتهم على تنفيذ مهام الوكالة أصبحت محدودة.

وتنشر «الوطن» رسالة «لازاريني» التي أرسلها إلى «فرانسيس»، ونشرها الأول عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»: «أكتب إليكم في أحلك ساعة في تاريخ الوكالة الممتد لـ 75 عامًا، ولا بد لي من إبلاغكم بأن قدرة أونروا على تنفيذ تفويض الجمعية العامة لها في غزة أصبحت اليوم محدودة للغاية مع ما يترتب على ذلك من عواقب فورية ووخيمة على الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة وعلى حياة المدنيين في غزة».

لازاريني: «أونروا» على وشك الانهيار

يقول «لازاريني» في رسالته: «إن التداعيات طويلة المدى بالنسبة للاجئي فلسطين وآفاق التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم خطيرة، واليوم، ونتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، هناك ما يقرب من 1.2 مليون فلسطيني مدني يلجأون إلى مباني أونروا، لقد أصبحت الوكالة المنصة الرئيسية لتقديم المساعدة الإنسانية لأكثر من 2.2 مليون شخص في غزة، وهي منصة على وشك الانهيار».

لازاريني: شاهدت في غزة دمارًا هائلًا للبنية التحتية

واستكمل «لازاريني»: «ولا تزال الأونروا، حتى اليوم، تعمل في غزة، ولو بشكل طفيف، ولا يزال موظفونا يديرون المراكز الصحية، ويديرون الملاجئ، ويقدمون الدعم للأشخاص المصابين بصدمات نفسية، حيث يصل بعضهم حاملين أطفالهم القتلى، ما زلنا نوزع الطعام، على الرغم من أن ممرات وساحات مبانينا مزدحمة للغاية بحيث لا يمكن السير فيها، يأخذ موظفونا أطفالهم إلى العمل حتى يعرفوا أنهم آمنون أو قد يموتون معًا، إن الوضع الإنساني الآن لا يمكن الدفاع عنه، لقد بقيت طوال الليل في غزة قبل أسبوعين، وشهدت ذخائر متفجرة مستمرة في السماء والأرض والبحر، ودمارًا هائلاً للبنية التحتية المدنية».

المفوض العام لـ«أونروا»: استجابتنا للوضع في غزة اليوم ستشكل علامة فارقة في تاريخنا

وأنهى فيليب لازاريني رسالته قائلًا: «أحثكم، كرئيس للجمعية العامة، ومن خلالكم، الدول الأعضاء، على اتخاذ إجراءات فورية من أجل تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية؛ وإنفاذ القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة، وكذلك مباني الأمم المتحدة والمستشفيات والمباني العامة التي توفر المأوى الآمن من الهجمات والمرض والحرمان والإهانة، إن استجابتنا للوضع في غزة اليوم ستشكل علامة فارقة في تاريخ الجمعية العامة والأمم المتحدة، وأناشد الجمعية العامة أن تتخذ إجراءً فوريًا».

«لازاريني» يُعلق على رسالته: لم أتوقع أبدًا أن أكتبها

وعلق فيليب لازاريني على رسالته عبر «إكس» قائلًا: «خلال 35 عامًا من العمل في حالات الطوارئ المعقدة، لم أتوقع أبدًا أن أكتب مثل هذه الرسالة، متنبئًا بمقتل موظفيي وانهيار الوكالة التي من المتوقع أن تحقق الكثير في غزة».