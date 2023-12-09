أسعار الدواجن اليوم السبت 9-12-2023.. كيلو الفراخ البيضاء بكام؟

أعلنت بورصة الدواجن، اليوم السبت 9-12-2023، استقرار أسعار الدواجن خاصة البيضاء، إذ سجل الكيلو نحو 61 جنيهًا للكيلو.

وترصد «الوطن» أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 9-12-2023، بالأسواق المصرية وفي بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

بلغ سعر الدواجن البيضاء 61 جنيها للكيلو تسليم بالمزرعة، ليباع بالمحال بسعر يتراوح بين 65 و68 جنيها للكيلو بحسب أماكن البيع.

أسعار الدواجن البلدي

سجّل سعر الفراخ البلدي اليوم السبت 9-12-2023، نحو 110 جنيهات للكيلو في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 115 و129 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو

تراوحت أسعار الدواجن الساسو الحمراء، ما بين 73 و75 جنيهًا للكيلو بالمزارع، لتصل للمستهلك بسعر تراوح بين 85 و95 جنيها للكيلوجرام.

سعر الكتكوت الأبيض

وبحسب بورصة الدواجن، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 9-12-2023، بين 24 و25 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق 16 جنيهًا.