هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم.. كيلو الفراخ البيضاء بكام؟

أعلنت بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-12-2023، عن هبوط جديد في أسعار الدواجن في الأسواق، بقيمة 2 جنيه للكيلو، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 62 جنيهًا للكيلو، مقارنة بآخر تحديث للأسعار مساء أمس، 64 جنيها.

انخفاض أسعار الدواجن

ومنذ أن أطلقت الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار، تتراجع أسعار الدواجن، بشكل مستمر، ما يسهم في حالة من الرواج بالأسواق.

«الوطن» ترصد أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-12-2023، في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

بلغ سعر الدواجن البيضاء 62 جنيها للكيلو، تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 66 و69 جنيها للكيلو بحسب الأماكن.

أسعار الدواجن البلدي

سجّل سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة 8-12-2023 نحو 111 جنيها في المزارع، لتباع إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و129 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو

وتتراوح أسعار الدواجن الساسو الحمراء، بين 71 و74 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 81 و92 جنيها للكيلوجرام.

سعر الكتكوت الأبيض

وبحسب بورصة الدواجن، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 8-12-2023 بين 24 و25 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

وسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم الجمعة 8-12-2023 في الأسواق المصرية 17 جنيهًا.