أسعار البيض اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق.. كرتونة الأحمر بـ125 جنيها

استقرار كبير شهدته أسعار البيض اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق المحلية والمزارع الخاصة بالإنتاج، وذلك عقب فترة من الانخفاض خلال الأيام الماضية، إذ جاء ذلك الاستقرار استمرارًا للعمل ضمن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي انطلقت قبيل أسابيع بجميع المحافظات.

أسعار البيض اليوم

تباع كرتونة البيض الأبيض اليوم بسعر وصل لـ116 جنيهًا في المزارع، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة بالبورصة المحلية، وهو ذاته السعر الذي حددته مبادرة خفض الأسعار، ليزيد السعر الذي يشتري به المستهلك عن سعر التجار والمزارع والحلقات الوسيطة الأخرى.

أسعار البيض الأبيض

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض بالأسواق المحلية للمستهلك ما بين 122 لـ130 جنيهًا، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

فيما سجلت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصة 117 جنيهًا للطبق، إذ يباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 125 لـ150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

واختلفت الأسعار عن السعر المعلن في بورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة عن السعر الذي يباع بالسوق المحلية للمستهلك، وتختلف بالأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 150 و120 جنيهًا للكرتونة، بحسب مكان البيع والشراء لها.