مصر تشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية

شاركت هيئة الطاقة الذرية المصرية في المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته الـ72 في تونس، والذي ترأس اجتماعاته الدكتور سالم حامدي، مدير عام الهيئة، بحضور وفود من 16 دولة عربية، وهي «مصر، والأردن، والإمارات، ومملكة البحرين، وتونس، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وفلسطين، والكويت، ولبنان (عن بُعد)، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا (عن بُعد)، اليمن (عن بُعد)».

كما شارك حضور سفراء ودبلوماسيين من البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في تونس وكذلك وفود من كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المعهد المشترك للبحوث النووية (JINR) في روسيا الاتحادية، وجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

التنسيق مع الهيئات والمنظمات العربيـة

وأشارت هيئة الطاقة الذرية إلى أن جدول أعمال الدورة الـ72 للمجلس التنفيذي تتضمن متابعة قرارات الدورة 71 للمجلس التنفيذي، أنشطة الهيئة خلال الفترة الماضية والتي شملت الأنشطــة العلمية المنفّـذة، نتائج اجتماعات الخبراء، التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربيـة، وختامًا التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية، إضافة إلى عرض عن خارطة الطريق العربية؛ للتعاون في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بحضور رئيس مركز الحادثات والطوارئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

عرض قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وشملت اجتماعات المجلس أيضاً مناقشة وعرض تقرير المدير العام عن إنجازات الهيئة خلال العام 2023. التعاون مع المعهد المشترك للبحوث النووية (JINR)، التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، افتتاح مركز المعلومات والمختبر والمحاكي الافتراضيين، أنشطة وبرامج الهيئة العربية للطاقة الذرية لسنة 2024، المؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمزمع عقده بالأردن في الفترة من 1-19 ديسمبر 2024، وكذلك عرض الخطط التنفيذية للاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 2030.

كما شمل عرض تقرير المدير العام حول تنفيذ ميزانية الهيئة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023 وكذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للدورة المالية 2023-2024، وختاماً عرض قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 112.

دعم نشر مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

صرح الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية بعد عودته، بأنّ هيئة الطاقة الذرية المصرية، شاركت في فعاليات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في إطار دعمها لأنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية، ودعم نشر مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الدول العربية.

وسيلة تدريب فاعلة لفنيي الدول

وأكد الدكتور سالم حامدي، مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، أن من أهم ما ميز المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته الحالية هو افتتاح مركز المعلومات والمختبر والمحاكي الافتراضيين بحضور المدير العام للمعهد المشترك للبحوث النووية JINR، ويعد هذا المركز الأول من نوعه بالهيئة العربية والذي سيمكن الباحثين والعلماء من الدول الأعضاء وغيرهم بإجراء عمليات تجريبية عن بعد، وسيمثل وسيلة تدريب فاعلة لفنيي الدول التي ستشرع في استخدام الطاقة النووية.

خلق وعي علمي وتقني لدى المواطن العربي

وأكد الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية المصرية بأن المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية يختص بتنفيذ الأهداف والسياسات الواردة في اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية، كما أن الهيئة تسعى دائماً للقيام بدورها المحوري لدعم التعاون بين الأشقاء العرب، و تسعى إلى تطوير العمل العلمي العربي المشترك ومواكبة التقدم العلمي والتقني العالمي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وكذلك الاهتمام بخلق وعي علمي وتقني لدى المواطن العربي في العلوم النووية ومجالات استخداماتها السلمية.