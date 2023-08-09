هيئة الطاقة الذرية تشارك بمبادرة «نيوتيك» لمعالجة تلوث المواد البلاستيكية

اعلنت هيئة الطاقة الذرية المشاركة بمبادرة نيوتيك التي تعد إحدى المبادرات الدولية الرئيسية لمعالجة التحدي العالمي الذي يمثله التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية 63 دولة على مستوى العالم وهي تشارك في عملية الرصد البحري للمواد البلاستيكية الدقيقة، كما تقوم 30 دولة أخرى بتطوير تكنولوجيا حديثة لإعادة التدوير لافتا الي ان المبادرة تهدف إلى تيسير اتخاذ القرارات المدعومة علميًّا بشأن تدابير وسياسات التخفيف من المواد البلاستيكية والتخلص منها على مستوى العالم.

المشاركون في ورشة العمل

وافتتحت ورشة العمل الدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الأمان النوووي والإشعاعي وكارلوس مانويل الونسو المنسق الفني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا ولورينا رايوس ميندوزا الخبيرة الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية والدكتورة حنان دياب رئيس شعبة الرقابة الإشعاعية و المنسق الوطني لورشة العمل.

التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صرحت الدكتورة نادية هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي في تصريحات صحفية بأن الورشة تأتي في إطار مشروعات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مشروعات الأفرا، كما أنها سوف تستمر لمدة خمسة أيام ويحضرها عدد 17 خبيراً من 13 دولة أفريقية وتشمل مصر، تونس، الجزائر، جيبوتي، اثيوبيا،غانا، كينيا،المغرب، نيجيريا،السنغال،جنوب افريقيا، السودان، توجوكما يشارك من مصر خبراء من وزارة البيئة والمعهد القومي لعلوم البحار بالإضافة إلى الخبراء من مراكز الهيئة المختلفة.

التعامل مع المخلفات

قال الدكتور محمد فاروق كامل رئيس الادارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بجهاز شئون البيئة بان وزارة البيئة تهتم بموضوع المخلفات البلاستيكية وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك في التغليف كما اضافت مجال مخلفات البلاستيك بالقانون رقم 202 الخاص بالتعامل مع المخلفات كما اضاف بان وزارة البيئة تسعى للتعاون مع الهيئة في هذا المجال الهام.

التعاون مع الدول الأفريقية

وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن الهيئة والمراكز البحثية بمصر لديها خبرات متقدمة في هذا المجال ويسعدها دائماً التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات معها في مجال اعداد قاعدة بيانات عن حجم ونوعية انتشار الملوثات البلاستيكية بالسواحل البحرية كما أن الورشة تؤكد على دور الهيئة المحوري في مجالات التعاون الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع جميع الدول الأفريقية.

تجميع وتحليل العينات

وصرح الدكتورشريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذه الورشة تناقش موضوع مهما وهو تلوث البحار والمحيطات بالمخلفات البلاستيكية وان من نتائج هذه الورشة هو مراجعة الدليل المرجعي لتجميع وتحليل العينات من الملوثات البلاستيكية تمهيدا لاعداد قاعدة بيانات دقيقة عن حجم هذه المشكلة على مستوي سواحل افريقيا.