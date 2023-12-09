عماد الدين حسين: 15 ألف قاضٍ للإشراف على العملية الانتخابية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إن استعدادات الجهات المعنية لانطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، انتهت وجميع الإجراءات جرى وضع اللمسات النهائية لها، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 12 ألف لجنة استعدت بشكل كامل لاستقبال الناخبين بدءا من الغد حتى الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساء.

منع الدعاية داخل اللجان واستعداد 15 ألف قاض للإشراف

وأشار عضو مجلس الشيوخ، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، إلى أن هناك قواعد عامة للانتخابات، من بينها تحديد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت وحملهم بطاقة الرقم القومي، موضحا أن من بين الإجراءات منع الدعاية داخل اللجان واستعداد 15 ألف قاض للإشراف القضائي على العملية الانتخابية.

الدولة استعدت بشكل خاص لمشاركة ذوي الهمم

وشدد «حسين» على أن الدولة استعدت بشكل خاص، لتسهيل تصويت ذوي الهمم للتصويت، وحصولهم على حقهم الدستوري، وهو ما ظهر في التصويت بالخارج.