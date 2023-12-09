«القابضة للمياه»: حملات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن دفع الشركات التابعة في المحافظات، بسيارات التوعية، مع فتح أبواب مراكز خدمة العملاء، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بناء على توجيهات الدكتور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

تعريف المواطنين بكيفية الإدلاء بالصوت

من جهته، أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف لصحي بسوهاج، دفع الشركة بسيارات التوعية المتنقلة، التي تتوجه إلى جميع مراكز محافظة سوهاج، ضمن أنشطة حملة التوعية التي تستهدف حث العاملين والمواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي تجري داخل البلاد أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أنه يجري تعريف المواطنين بكيفية الإدلاء بالصوت، ومقرات لجانهم الانتخابية وعنوانها، دون توجه حزبي أو سياسي.

وأشار «عبد الغفار» في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى إتاحة عدة وسائل للتواصل مع الشركة، منها الموقع الإلكتروني للشركة، وصفحتها على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والخط الساخن 125، بالإضافة إلى فتح أبواب مراكز خدمة العملاء حتي العاشرة مساء، لاستقبال استفسارات المواطنين، لمعرفة مقرات اللجان المسجلين بها، وأرقامهم في الكشوف الانتخابية.

توفير جهاز حاسب آلي بكل فرع

وشدد المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، على ضرورة مشاركة جميع العاملين في الانتخابات الرئاسية، مع توفير وسائل مواصلات لنقل العاملين من الشركة إلى مقارهم الانتخابية في جميع أنحاء المحافظة، وللجان المغتربين للمقيمين خارج محافظة قنا.

وأصدر «عرفة» تعليماته لمديري الأفرع والعلاقات العامة بتوفير جهاز حاسب آلي بكل فرع والديوان العام، برئاسة الشركة، للاستفسار عن أماكن المقرات الانتخابية لجميع العاملين.

من جانبه، أكد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أنه جرى تجهيز غرف كاملة بأجهزة الكمبيوتر لطبع البطاقات التعريفية وتوزيعها على جميع العاملين بالشركة، مع تواجد الزملاء بالقطاع إلى نهاية الاستحقاقات الانتخابية، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الإدارة.

استكمال مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية في مختلف المجالات

من جهته، دعا المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، جميع العاملين إلى المساهمة الإيجابية في هذه الانتخابات، من خلال التصويت والمشاركة بفاعلية، كونها تمثل ركنا أساسيا من أركان بناء الوطن وتحقيق طموحاته، لافتا إلى أن المشاركة ستكون رسالة إيجابية لإظهار مصر أمام دول العالم بشكل حضاري يعبر فيه المصريون عن إرادتهم لاختيار رئيسهم، واستكمال مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية في مختلف المجالات.