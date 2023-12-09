سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت

استقرار كبير شهده سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك، اليوم السبت 9-12-2023، وفقًا أعلنته المواقع الرسمية للبنوك عبر الإنترنت، حيث سجل سعر الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك المصرية، ذلك بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.22 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري عند سعر 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.22 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.18 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك Cib.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.23 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.