شهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك، ثباتا في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك cib.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.