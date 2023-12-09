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حازم بدوي: مصر الدولة الوحيدة التي تُجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل

كتب:

شريف سليمان
10:10 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ مصرَ هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، إذ يشرف قاضٍ على كل صندوق، وهي الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات.

أضاف «بدوي»، في كلمته قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، ونقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة يسّرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تامة واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم.

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