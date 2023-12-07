«الزراعة»: طرح منتجات غذائية بأسعار مناسبة للمواطنين في 240 منفذا

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية للمشروعات الزراعية، والتي تهدف إلى تزويد المتاح من المنتجات الغذائية للمواطن، وأنّها ساعدت بصورة إيجابية على إتاحة المنتجات الغذائية المختلفة.

240 منفذا بوزارة الزراعة

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أنّ الدولة تدخلت لإنشاء منافذ منتجات زراعية، فهناك 240 منفذًا بوزارة الزراعة ويتم توفير منتجات غذائية بها فيها بأسعار مناسبة، إلى جانب منافذ وزارة التموين وأمان وغيرها، لخفض الأسعار.

وتابع: «الدولة المصرية وضعت سعرًا للقمح هذا العام 1600 جنيه، وتم توفير الأسمدة التي تخدم المزارع بشكل إيجابي»، مشيرًا إلى أنّ جميع السلع الغذائية التي يحتاجها البيت المصري موجودة في المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار.