رئيس مركز تغير المناخ يكشف عن صنفي قمح الأفضل في الزراعة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، إنّ صنفي القمح «مصر 3، وسخا 95» الأفضل في الزراعة لأنّهما ينضجان مبكرًا، ويمكن زراعتهما متأخرًا.

أضاف فهيم أنّ موسم زراعة القمح أوشك على نهايته، إذ إنّه يبدأ سنويًا منتصف نوفمبر، وينتهي في العاشر من سبتمبر، ويمكن زراعة القمح بعد نقع التقاوي في مياه صرف زراعي بها نسبة ملوحة، من 15 إلى 20 دقيقة قبل الزراعة بيوم، ما يساعد على الإنبات سريعًا.

موعد رية التشتية

وشدد فهيم على ضرورة عدم تأخير رية التشتية، والتي تكون في حدود ما بين 23 إلى 27 يومًا، أما في حالة نزل المطر قب الموعد فيجب إضافة من 10 إلى 12 لتر حامض فسفوريك بنسبة 80%، أو منقوع السوبر فوسفات مع الري؛ لزيادة تنشيط الجذور في ظروف نقص التهوية بسبب تشبع الأرض بالرطوبة أو بسبب انخفاض الجو ليلًا.

لفت إلى أنه يمكن الري قبل رش الحشائش بمبيدات جيرو ستار 75% أو أونو ستار 75% بمعدل 8 جم للفدان أو دربي 17.5% بمعدل 30 سم للفدان، أو برومينال دبليو 24% بمعدل لتر للفدان.

مكافحة الحشائش الحولية

وأكد أنّه يُمكن مكافحة الحشائش الحولية بمبيد أطلانتس 1.2% بمعدل 400 سم للفدان، أو مبيد بلاس 4.5 % بمعدل 160 سم للفدان، والعائلة النجيلية الحولية بالرش بمبيد أفالنش 40% بمعدل 250 جم للفدان، أو يمكن استخدام مبيد أكويبك سوبر 24% بمعدل 100 سم للفدان بعد شهر من رية المحاياة، أو أكسيال أو وان تاتش أو هربينو.

أما حشيشة الصامة فيتم الرش بمبيد بوكسر جولد 92% بمعدل 1 لتر للفدان بمنقوع السوبر بمعدل 6 ك سوبر في 20 لتر ماء ويتم التقليب لمدة يوم كامل ثم الإضافة لتوضع في برميل مع الري يضاف إليها 2 كيلو فولفيك، ونصف كيلو حامض الستريك.