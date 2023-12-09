وزير الزراعة يعقد اجتماعا مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث أفاق التعاون المشترك، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في القطاع الزراعي.

واستعرض «القصير» خلال اللقاء، جهود الدولة المصرية، في ظل الأزمات العالمية ومفهوم الأمن الغذائي وأبعاده المتمثلة في الإتاحة والاستدامة وسلامة الغذاء.

تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

وأشار وزير الزراعة، إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي بالتوسع الأفقي والراسي والمشروعات العملاقة، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وفي نهاية كلمته، رحب السيد القصير بالتعاون مع المنظمة، في إيجاد حلول لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، ومن أهمها تفتيت الحيازة والتغيرات المناخية ودور التعاونيات وسلاسل القيمة المضافة ومحدودية الأرض والمياه.

من ناحيته، أعرب أنطوني لوبيز، رئيس وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن سعادته بزيارة مصر، مشيرا إلى أهميتها؛ إذ تسعى المنظمة لمساندة قطاع الزراعة المصري، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمنظمة، مشيرا إلى قصص النجاح الكبيرة التي حققتها الزراعة المصرية مؤخرا، والتي تعتبر نماذج تحتذى بها دول أخرى.

استمرار التنسيق مع مجموعة العمل المشتركة

وأكد «لوبيز» استمرار التنسيق مع مجموعة العمل المشتركة بالوزارة، لتقديم حلول نموذجية لما طرحه الوزير خلال اللقاء اليوم.

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اقتصادية حكومية دولية مقرها باريس، وتضم 38 دولة عضو، وتأسست عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.