«سلامة الغذاء» تشن 903 حملات على المنشآت الغذائية بالمحافظات

قال المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الـ 41، إن إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة بلغ 33 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 28 شكوى، وجار فحص 5 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 903 منشآت غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 44 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1588 فرعا لعدد 47 سلسة تجارية.

تسجيل 506 منشآت محال عامة ذات نشاط غذائي

وتم تسجيل 506 منشآت محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 274 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 72 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 2 مأمورية رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الإسكندرية، الإسماعيلية وأسيوط، كما تم معاينة موقع جديد (تحت الإنشاء) لمخزن تغذية مدرسية بمحافظة المنوفية.

9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الفيوم، الإسماعيلية، المنوفية والقليوبية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 60 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، جنوب سيناء، الجيزة والقاهرة، وتم تسجيل 1 مطعم و 2 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الدقهلية والقليوبية، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.