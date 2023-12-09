«مالديف الغلابة» ببلطيم يجذب الزائرين مع اقتراب الشتاء.. مناظر خلابة وأجواء ساحرة

لا تنقطع زيارات المواطنين إلى مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ صيفا أو شتاء، إذ تحتوي «مالديف الغلابة» المُطلة على البحر المتوسط، على مناطق خلابة وأماكن سياحية.

فكما يأتي المواطنون من كافة المحافظات للاستمتاع بمياه المصيف، يأتون أيضًا شتاء للاستمتاع بجو المدينة الدافئ والمناظر الخلابة بها، وإن كانت بأعداد أقل.

روعة شواطئ بلطيم المحاطة بجمال بساتين النخيل

وبحسب بيانات محافظة كفر الشيخ فإن مصيف بلطيم الواقع على السواحل الشمالية، هو أحد أهم المصايف في محافظات الدلتا، كونه يمتد بطول 13 كيلو مترات على سواحل البحر المتوسط، ويمتاز بالهدوء التام، علاوة على جمال وروعة الشواطئ المٌحاطة بجمال بساتين النخيل والموالح البديعة، بما يُطلق عليه «مالديف الغلابة»، لتميز أسعار الشاليهات به التي تتراوح ما بين 50 حتى 100 جنيه الأسبوع الواحد في فصل الشتاء.

أكد الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين أن هناك 5 أسباب تدفعك لزيارة مصيف بلطيم في فصل الشتاء، منها مشاهدة الطبيعة والشعور بالسعادة والراحة النفسية.

5 أسباب تدفعك لزيارة مصيف بلطيم في فصل الشتاء

وأوضح الدكتور «علام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك 5 أسباب تدفعك لزيارة مصيف بلطيم في فصل الشتاء، تكون كالتالي:

- مشاهدة عمليات المد والجزر وتلاطم الأمواج داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط، منظر بديع ورائع يريح النفس.

- رغم سقوط الأمطار بغزارة على سواحل مصيف بلطيم في فصل الشتاء، إلا أنهم يشعرون بالدفء، نظراً لكثافة عمليات البخر الناتج من البحر المتوسط.

- زهور ونباتات جميلة ورائعة تنبتها عملية سقوط الأمطار على قمم التلال الرملية الموجودة على سواحل البحر المتوسط، لترى العين جمال تلك الزهور في فصل الشتاء.

- الصعود أعلى التلال والكثبان الرملية على سواحل مصيف بلطيم، ترى مشاهد رائعة لمنظر وجمال السماء مع مياه البحر المتوسط.

- صورة بديعة ورائعة لجمال مراكب الصيد التي تعمل في مياه البحر المتوسط، الواقع عليها مصيف بلطيم، وطريقة الصيد ورمي الشباك.

المواطن شعبان المغنم

الاستمتاع بالإقامة بالمصيف في الشتاء

«مصيف بلطيم مشتى عالمي»، هذا ما يضيفه المواطن شعبان المغنم، أحد رواد مصيف بلطيم في فصل الشتاء، قائلا إن الاستمتاع بالإقامة بالمصيف في الشتاء أكثر من رائع، هنا يكون الهدوء وجمال الطبيعة، ومشاهدة الكثبان الرملية، وجمال الزهور التي تنبت أعلى الرمال، مشيرا أن المصيف شفاء العليل وبأسعار على أد الإيد.