‎بورصة الدواجن اليوم.. استقرار في الفراخ بالأسواق

استقرار كبير شهدته بورصة الدواجن اليوم السبت، وسجلت الأسعار 61 جنيهًا في المزارع للكيلوجرام.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار بورصة الدواجن اليوم والفراخ البيضاء، بالأسواق المصرية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

بلغ سعر الدواجن البيضاء 61 جنيها للكيلوجرام من أرض المزرعة، بينما يباع في المحال بسعر تراوح ما بين 65 لـ68 جنيها للكيلو، على حسب مكان البيع.

أسعار الدواجن البلدي

وسجّل سعر الفراخ البلدي اليوم السبت، 110 جنيهات للكيلوجرام حال جرى التسليم في المزرعة، ويُباع للمستهلك بسعر تراوح ما بين 116 لـ130 جنيها للكيلوجرام.

أسعار الدواجن الساسو

وتراوحت أسعار الدواجن الساسو الحمراء بين 73 لـ 75 جنيه للكيلوجراك في المزارعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 85 لـ95 جنيها للكيلو جرام.

سعر الكتكوت الأبيض

بحسب بورصة الدواجن، فقد تراوح أسعار الكتكوت الأبيض ما بين 24 و25 جنيهًا، أما سعر الكتكوت الساسو سجل في الأسواق 16 جنيهًا.