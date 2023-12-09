مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة «أنت الحياة» في سفاجا.. قوافل طبية وندوات

شهدت مدينة سفاجا انطلاق مبادرة «أنت الحياة»، ضمن مبادرة حياة كريمة، في أكبر قافلة إنسانية توعوية تشهدها المدينة بالتعاون مع 11 وزارة ومؤسسة لخدمة المواطنين.

قافلة حياه كريمة في سفاجا

وأوضح اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، أن قافلة مؤسسة حياة كريمة تشمل قافلة طبية تضم تخصصات الباطنة والجراحة والأطفال وتنظيم الأسرة والجلدية، مع إحالة المرضى للمستشفيات حال احتياجهم لذلك، إضافة إلى ندوات ومؤتمرات توعية وورش ترفيه.

أنشطة مبادرة حياه كريمة

وأضاف «شعبان»، في بيان اليوم السبت، أن المبادرة تستمر على مدار عدة أيام لتقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة، من تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال، إضافة إلى إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة «مصر تقرأ»، فضلا عما تقدمه مبادرة «اتكلم نسمعك» لتقديم الدعم النفسي.