تشكيل لجنة لحصر الأراضي الفضاء والمباني في أحياء مدينة سفاجا

أجرت أجهزة مدينة سفاجا برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة، حصرا شاملا لجميع الأراضي الفضاء بإحداثياتها المستغلة أو غير المستغلة، وحصر شامل للمباني والوحدات بكل حالتها، سواء المكتمل والمشغول الكلي، أو المكتمل المشغول الجزئي، أو المكتمل الخالي، أو تحت التشييد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

لجنة لحصر الأراضي بسفاجا

وشكّل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، لجنة من الإدارة الهندسية لحصر الأراضي الفضاء بإحداثياتها، سواء المستغلة أو غير المستغلة بالمنطقة، وذلك لضرورة الحفاظ على الأراضي الفضاء.

المباني تحت الإنشاء

وأشار «شعبان»، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن من مهام اللجنة متابعة عدم استكمال المباني تحت الإنشاء، أو أي تعليات على مبان قائمة معتمدة من إدارة التنظيم، وكذلك المتابعة الميدانية، والمتغيرات المكانية، وذلك اتساقا مع المخطط المستقبلي المدينة وقانون البناء، والقرار رقم 162 لسنة 2023.

الأراضي الفضاء بمدينة سفاجا

وشدد رئيس المدينة على أن اللجنة تتولى بالتنسيق مع الجهات المختصة، للوقوف على الملكيات المبرمة مع الوحدة المحلية والتراخيص، بالإضافة إلى رصد الأراضي الفضاء التي سيتم الحفاظ عليها، والتنسيق أيضا بشأن المرور على بعض قطع الأراضي بجميع الأحياء، كما تعمل اللجنة على إعداد تقرير أسبوعي بالموقف الكامل بالمتغيرات المكانية، وما تم من إزالات للمباني المطلوبة بالمنطقة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.