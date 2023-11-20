خبير: سفاجا تتميز بالعديد من السمات السياحية جعلتها مقصدا للسائحين

تحدث أحمد صبري، الخبير السياحي والفندقي، عن انعكاسات تطوير منطقة المتحف المصري الكبير والأهرامات على الحركة السياحية، مؤكدا على أن المجهود الحكومي الذي تقوم به الدولة سيؤدي إلى تغييرات حضارية كاملة في المنطقة، والتي من شأنه تعزيز القدرة السياحية بشكل كبير في المنطقة وخصوصا مع افتتاح مطار سفنكس واستقباله للرحلات السياحة، متوقعا زيادة رحلات الـoverdate وهي رحلات اليوم الواحد التي تنطلق من المناطق السياحية الساحلية إلى منطقة الأهرامات، وتعود بالسائحين مرة أخرى لجعل التجربة السياحية استثنائية للزائرين.

مدينة سفاجا تتميز بالعديد من السمات السياحية

وأوضح الخبير السياحي والفندقي، خلال لقائه مع برنامج «المجلة السياحية»، المذاع على شاشة «النيل للأخبار»، أن مدينة سفاجا تتميز بالعديد من السمات السياحية التي جعلت منها مقصدا رئيسيا للسائحين الراغبين في الاستمتاع بالمقاصد السياحية للبحر الأحمر، مشيرًا إلى أنّ الكثافة السياحية لمحافظة البحر الأحمر جعلها تستحوذ على 35% من الطاقة الفندقية في مصر.

مدينة سياحة شاطئية نموذجية

وأشار صبري إلى أن سفاجا تقدم نفسها كمدينة سياحة شاطئية نموذجية تمتلك كل مقومات السياحة الشاطئية سواء على مستوى توافر رحلات الغوص ومقومات رياضة الشراع وركوب الأمواج، وذلك بالإضافة الى السياحة الاستشفائية حيث إن المدينة تتميز بوجود مناطق استشفاء بيئي وهي مناطق نادرة في مصر والعالم بأسره وهو الأمر الذي يعطي لسفاجا شهرتها على المستوى العالمي في ظل توافر العلاجات البيئية للصدفية والروماتيود المفصلي.

سفاجا من المدن التي تعاني من ضعف التسويق السياحي

ونبه صبري بأنّ سفاجا من المدن التي تعاني من ضعف التسويق السياحي رغم قدراتها السياحية التي لاتتجمع في مكان واحد إلا نادرًا، مشيرًا إلى ارتباطها بجميع القرى والمدن المجاورة بشبكة طرق واحتوائها على ميناء نشط ومطار مرتبط بجميع المطارات المصرية الأمر الذي يسهل على السائح التنقل بين المأوى والمزارات السياحية.

وحول الترويج لمدينة سفاجا لفت صبري إلى أن الترويج حاليا يقوم على الجهود الفردية لأصحاب الفنادق والمنشأت السياحية مطالبا بتنسيق الجهود مع هيئة تنشيط السياحة والمستثمرين في المدينة للقيام بحملة ترويجية للمنطقة ككل.