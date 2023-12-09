سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

انتهت الفنانة سلمى أبو ضيف من تصوير جميع مشاهدها في فيلمها الجديد الذي يحمل اسم «ليه تعيشها لوحدك»، والذي تشارك من خلاله مع مجموعة من الفنانين من بينهم شريف منير وخالد الصاوي.

تفاصيل شخصية سلمى أبو ضيف في فيلم «ليه تعيشها لوحدك

وكشفت الفنانة سلمى أبو ضيف فيتصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل الشخصية التي تقدمها في الفيلم، قائلة إنّها تجسد شخصية تدعى «ليلى» وهي فتاة تعزف على الكمان وحساسة للغاية «شخصية ليلي أنا بحبها جدا وبشوف إنها من الشخصيات اللى بجد تتحب لأنها شخصية ثرية ومختلفة ومميزة».

وتابعت أبو ضيف حديثها عن عزف الكمان، موضحة أنّها تدربت على الأمر من أجل شخصية «ليلى» وأحبت العزف عليه على الرغم من أنَّه ليس بالأمر السهل لأنّها تحتوي على كثير من التفاصيل التي تحتاج إلى الممارسة.

أبطال فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

يُذكر أنَّ فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم شريف منير وخالد الصاوي وسلمى أبو ضيف وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج حسام الجوهري.