موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. وأبرز التوقعات حول سعر الفائدة

من المنتظر أن يعُقد اجتماع الفيدرالي الأمريكى خلال شهر ديسمبر الجاري، إذ تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الأمريكي للمرة الثامنة خلال العام الجاري، لمناقشة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

اجتماع الفيدرالي الأمريكى

ويختتم البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعاته لهذا العام من أجل بحث أسعار الفائدة، في 13 ديسمبر الجاري، ويتوقع عدد من الخبراء تثبيت سعر الفائدة، خاصة مع اتجاه البنك إجراء تهدئة في السياسة التشددية، مع الاستمرار في إبقاء سعر الفائدة بدون رفع، بعد انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسب كبيرة.

واجتمع البنك المركزي الأمريكي لهذا العام عبر لجنة الفيدرالية 8 مرات، وهي المرات التي يجتمع فيها بشكل دوري وسنوي، من أجل تحديد أسعار الفائدة، في محاولة منه للسيطرة على التضخم الذي قد تصاعد بشكل كبير، خاصة مع ظهور جائحة كورونا في بدايات عام 2020.

آخر قرارات الفيدرالي الأمريكي في سعر الفائدة

خلال آخر اجتماعين للفيدرالي الأمريكي قرر تثبيت سعر الفائدة، بواقع 5.50%، وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر الفائدة لأكثر من 20 عاما.

آخر تحريك لسعر الفائدة بالفيدرالي الأمريكي

حرك البنك الفيدرالي الأمريكى سعر الفائدة 4 مرات في العام الجاري، وكان آخرها رفع الفائدة بنسبة وصلت لـ0.25% يوليو الماضي.