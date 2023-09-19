أسعار الذهب عالميا قبل قرار البنك الفيدرالي بشأن «الفائدة»

استقرت أسعار الذهب العالمية اليوم قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن الأسعار ظلت عالقة في نطاق ضيق مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي للنظر في أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية.

سعر أوقية الذهب

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1932.93 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر الجاري.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1954.50 دولار.

قرار الفائدة الأمريكية

ويترقب المستثمرون قرارات البنك الفيدرالي في اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر على مدار يومين الثلاثاء والأربعاء بعد أن أدت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في الآونة الأخيرة إلى تقليص المخاوف من الركود.

توقعات تثبيت الفائدة

ويتوقع المتداولون بنسبة 99%، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه، مع احتمال بنسبة 35% لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل عام 2024، وفقًا لأداة FedWatch من بورصة شيكاغو التجارية.