تراجع سعر الذهب عالميا قبل قرار البنك الفيدرالي.. والأوقية بـ1930 دولارا

انخفض سعر الذهب حول 1930 دولارًا للأوقية اليوم، مع تجنب المستثمرين أي رهانات كبيرة قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين أثار ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف بشأن المخاطر التضخمية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة، لكن الأسواق ستركز على توقعاته الاقتصادية وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، للحصول على أدلة حول المسار للمضي قدمًا.

سعر الذهب عالميًا

وينتظر المستثمرون أيضًا قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة يوم الخميس، ويُتوقع رفع سعر الفائدة الأخير في دورة التشديد الحالية، إضافة إلى ذلك، سيعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة يوم الجمعة، وسط تكهنات باحتمال الخروج في وقت أقرب من المتوقع من الإعدادات النقدية شديدة التساهل.

وتاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020.

توقعات سعر الذهب

ويُتوقع تداول الذهب عند 1946.33 دولار أمريكي للأوقية، بحلول نهاية الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 2015.39 دولار خلال 12 شهرًا.