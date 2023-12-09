باحث: جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أي نتائج على الأرض رغم جرائمه

قال الدكتور أحمد ماهر، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي فاشلت في تحقيق أي نتائج على الأرض رغم جرائمها، متوقعا ألا تنجح حتى نهاية المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لها، وهي نهاية العام.

زيادة المجازر وممارسة الضغوط على الفلسطينيين

وأضاف «ماهر»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ دولة الاحتلال تزيد المجازر وتمارس المزيد من الضغوط على الفلسطينيين لدفعهم تجاه الجنوب وحدودنا، مشددًا على أن دولة الاحتلال لن تنجح في تحقيق أي نتائج على الأرض.

مقتل جندي أسير أثناء محاولة تحريره

وأشار الباحث إلى أنّ دولة الاحتلال حاولت تحرير جندي أسير، وفشلت في ذلك، حتى أن الجندي لقى مصرعه، وأصيب جنديين اثنين إصابات بالغة، مشيرًا إلى أن تسريبا ظهر بالأمس جاء فيه أن أهالي الأسرى في حالة انفعال وغضب، بسبب خوفهم على أبنائهم، وقالوا لبنيامين نتنياهو إنه فشل في التعامل مع الملف.