«بحوث الصحراء» ينظم قوافل بيطرية في مدينتي نويبع والطور بجنوب سيناء

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه في إطار خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية بسيناء، وتنفيذا لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظم مركز بحوث الصحراء قوافل بيطرية في مدينتي نويبع والطور بمحافظة جنوب سيناء.

فحص إبل الهجن في مدينة نويبع

وقال بيان لوزارة الزراعة، إنه جرى خلال القافلة، فحص إبل الهجن في مدينة نويبع، على هامش مهرجان سباق الهجن، الذي نظمه نادي الهجن الرياضي بنويبع، كما فحصت القافلة عددا كبيرا من الأغنام والماعز، وقدمت الأدوية اللازمة للمربين.

وأضاف «شوقي» أن القافلة استكملت مسيرتها بمدينة الطور؛ إذ جرى المرور على مزارع الأبقار والجاموس والأغنام، وإجراء الكشف الظاهري على الحيوانات، وتقديم الأدوية اللازمة، وإجراء بعض التدخلات الجراحية لبعض الحيوانات.

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى أنه جرى تصنيع كميات كبيرة من «السيلاج» بمزارع مدينة الطور، لتوفير الأعلاف البديلة للحيوانات، للتغلب على مشكلات نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها.

ولفت الدكتور حسام شوقي، إلى أن عمل القوافل سيستمر خلال الفترات المقبلة بصورة منتظمة، لتغطية المزارع كافة بسيناء والتجمعات الجديدة، بهدف تحسين صحة وإنتاجية الحيوانات.

القوافل البيطرية هدفها الفحص الدوري للحيوانات

في سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد الحاوي، رئيس برنامج تنمية الثروة الحيوانية، أن الرعاية البيطرية وتوفير الأعلاف، من الركائز الأساسية لتنمية الثروة الحيوانية، التي يساهم مركز بحوث الصحراء في توفيرها، بالإضافة إلى رفع وعي المربين، لتحسين إنتاجية الحيوانات.

وأكد الدكتور عادل القطان، أستاذ مساعد الأمراض المعدية بالمركز، إن القوافل البيطرية هدفها الفحص الدوري للحيوانات، الذي يساهم في الكشف المبكر للأمراض، وتقديم العلاجات اللازمة، ما يحد من انتشار الأمراض بين الحيوانات.