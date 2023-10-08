كيف تستخدم المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف غير التقليدية؟.. مسؤول يجيب

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، إنه جرى وضع خطة للاستفادة من متبقيات المخلفات الزراعية، بهدف الحفاظ على البيئة ومنع التلوث أو أي آثار سلبية تصيب صحة المواطنين، وتحسين دخل المزارع المصري من المتبقيات الزراعية في حالة عدم وجود قيمة اقتصادية لها.

المتبقيات والمخلفات الزراعية مهدرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية أن المتبقيات والمخلفات الزراعية تكون مهدرة وبلا قيمة، لكن في الوقت الحالي تدخل في تصنيع الأعلاف غير التقليدية أو الأسمدة العضوية، وهذا يساهم أن يكون لتلك المخلفات قيمة اقتصادية وأيضا تحسين مستوى سكان الريف بزيادة دخلهم.

حملات وندوات إرشادية وتوعوية

وتابع: «الخطة تجرى من خلال حملات وندوات إرشادية وتوعوية يشارك بها خبراء ومتخصصين من الباحثين الذين لديهم خبرة كبيرة في هذا المجال، فضلا عن الأساليب والآليات الخاصة بهم، والتي تمكنهم من عمل التدريبات النظرية والعملية للمزارعين، حتى يستطيعوا إيصال المعلومات للمزارعين بأبسط طريقة ممكنة في الحفاظ على البيئة والاستفادة من المخلفات لديهم».