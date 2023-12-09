إسرائيل تستهدف الفلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية.. شهيد في الخليل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في استخدام الرصاص الحي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ما أدى إلى سقوط شهيد فلسطيني جديد، يضاف إلى قائمة الشهداء الذين يرتقون في الضفة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر.

استشهد شاب فلسطيني يدعى ساري يوسف عبد القادر عمرو «25 عاما»، اليوم، متأثرًا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام منزله واعتقاله في بلدة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، صهيب «23 عاما» شقيق الشهيد الفلسطيني، فيما استولى جنود الاحتلال على مركبتين، وحطمت محتويات المنزل ومركبات أخرى، وسرقت مبلغ 400 ألف شيقل «الشيقل يساوي 8 جنيهات مصري و33 قرشا» نقدا وشيكات.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، فشل «مجلس الأمن الدولي»، باتخاذ قرار وقف اطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية بسبب حق الاعتراض «الفيتو» المستخدم من جانب الولايات المتحدة، بالفشل في حماي الفلسطينيين، وإجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة لفشل المجلس التابع لمنظمة الأمم المتحدة في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار.