باحث: مشاهد الأسرى الفلسطينيين أظهرت كذب جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إنّ مشاهد الأسرى الفلسطينيين العراة فضيحة متكاملة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال كررت الأمر نفسه قبل ذلك، وزعمت أنهم من أفراد المقاومة، إلا أن كذبها جرى فضحه وظهر أن بعض الأسرى كانوا من الأكاديميين.

باحث: سياقات الأسر غير منطقية

وأشار «أنور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، إلى أنّ المتحدث باسم جيش الاحتلال اعترف منذ قليل، بأنه جرى اقتياد مَن هُم في سن التجنيد للتحقيق معهم، مشددا على أن سياقات الأسر غير منطقية، خاصة أن بعض الأسرى من الجانب الفلسطيني معروفين على نطاق واسع.

وتابع الباحث في الشؤون الإسرائيلية: «جيش الاحتلال اقتحم مدارس أونروا واعتقل مَن هم في سن يصلح للقتال، وادعوا أنهم مقاومون واشتبكوا معهم ثم استسلموا، وجرى فضح الأمر، والكشف عن أن من بينهم أكاديميون».

حالة من عدم الثقة

ولفت إلى أن «هناك حالة عدم ثقة في إسرائيل، بعدما قتلت نيران صديقة الكثير من جنود الاحتلال، كما سقط المزيد من القتلى في الحرب، وهناك مشكلة عدم الاكتراث لمصير الأسرى والمحتجزين، وهو ما يضغط على الحكومة الإسرائيلية».