تجهيز 52 لجنة عامة وفرعية للانتخابات الرئاسية في جرجا بسوهاج

انتهت الوحدة المحلية بمركز ومدينة جرجا بسوهاج، من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والمقرر انطلاقها غدا الأحد وتستمر لمدة 3 أيام.

تجهيز المقار الانتخابية في جرجا

وقال عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، لـ«الوطن»، إن الوحدة المحلية بجرجا انتهت من تجهيز 2 لجنة عامة، و51 لجنة فرعية بنطاق مركز ومدينة جرجا، بينها 9 لجان بمدينة جرجا و42 لجنة بالقرى التابعة للوحدة المحلية، منها لجنة واحدة للوافدين مقرها قرية بيت داود، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لراحة المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، منها:

- توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس.

- توفير كراسي لراحة كبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة.

- توفير خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية.

تجهيز المقرات الانتخابية بسوهاج

وأضاف أنه تم تجهيز المقرات الانتخابية، من حيث النظافة ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية بكل مقر، وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق، مناشدا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.